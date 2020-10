Covid-19 a Santa Marinella, riattivato il Centro operativo comunale

Santa Marinella – Dopo solo alcune settimane di stop, con il proseguire dell’emergenza Covid e l’innalzamento del numero dei casi di soggetti positivi al virus o in isolamento fiduciario residenti a Santa Marinella, da ieri, 21 ottobre, è stato nuovamente attivato il Centro operativo comunale (Coc). Il numero unico comunale di emergenza è 331 815 8910.

“Abbiamo deciso, in accordo con il sindaco Tidei – annuncia il consigliere delegato Andrea Amanati -, di riaprire il Coc e lasciarlo in operatività, sino a cessate esigenze, allestendo la nuova sala operativa presso la nuova sede municipale del Comune di Santa Marinella di via Cicerone 25″.

Leggi anche la dichiarazione Santa Marinella, annullata inaugurazione nuova sede comunale

“La decisione – spiega Amanati – è stata presa in via del tutto preventiva, seguendo le direttive impartite dalla Prefettura e dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile, tenuto conto dell’ultimo Dpcm, al fine di monitorare costantemente e tenere sotto controllo i casi di Covid-19 presenti sul nostro territorio e fornire assistenza a chiunque ne avesse necessità, ed intervenire con efficacia e celerità, con i mezzi e gli strumenti a nostra disposizione, seguendo l’evoluzione della situazione epidemiologica”.

“Saranno, inoltre, disponibili quotidianamente gli aggiornamenti dei dati relativi ai contagi sul sito ufficiale del Comune di Santa Marinella. Ancora una volta, dunque, forze dell’ordine, il comando della Polizia Locale e le associazioni di Protezione Civile Nucleo Sommozzatori, Misericordia e Croce Rossa torneranno ad essere in prima linea a sostegno della popolazione”, conclude.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinella

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Santa Marinella