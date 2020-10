Civitavecchia, Scotto e Tognetti: “Intitolare una via a San Giovanni Paolo II”

Civitavecchia – “Sono passati quindici anni dalla conclusione terrena della vita di Giovanni Paolo II, uno dei più amati, longevi e, è il caso di dirlo, ‘santi’ pontefici del nostro tempo”. Inizia così una nota congiunta di Alessandro Scotto, presidente di Civitavecchia 2000 ed Emiliano Tognetti, presidente di Mamre Odv.

“In quegli anni – spiegano – sono stati molti gli avvenimenti che hanno segnato il tempo e la storia delle nostre generazioni. Un evento che è stato seguito con molto interesse, nel 1995, fu l’allora ‘strana’ lacrimazione di una normale statua di Maria, che era in una delle tante famiglie italiane in quel di Pantano, a Civitavecchia“.

“Le associazioni ‘Civitavecchia 2000” e “Mamre ODV’ di Capannori, attraverso le loro attività associative, hanno avuto l’opportunità, per vie parallele, di poter incontrare testimoni diretti e indiretti di quell’evento che ha preso un risvolto internazionale; due per tutti: monsignor Girolamo Grillo, allora vescovo diocesano, e sua eminenza cardinal Stanislaw Dziwisz, segretario personale di San Giovanni Paolo II. In occasione di questa ricorrenza ci siamo incontrati e, come associazioni laiche di ispirazione cristiana, pensiamo che sia doveroso portare avanti la memoria di San Giovanni Paolo II, il particolare amore che ha avuto per Civitavecchia e quanto si è speso, assieme al vescovo, per far vivere al meglio quella straordinaria esperienza mariana”.

“Vorremmo fare a voi, cari abitanti di Civitavecchia, una suggestione: perché non legare in maniera simbolica ma significativa il nome di San Giovanni Paolo II con il luogo di Pantano dove avvennero le prime lacrimazioni? Un esempio di questo legame potrebbe essere quello di intitolare o co-intitolare la via della casa della famiglia Gregori (via Ugo Fontana Tetta) a San Giovanni Paolo II ed avere un legame che racchiuda in sé la storia, la cronaca, gli avvenimenti ed anche gli sconvolgimenti che questa ‘manifestazione del Cielo’ ha prodotto nella città portuale. Sicuri che troveremo nella vostra comunità e nella vostra Amministrazione un sicuro appoggio, siamo disponibili per ogni informazione e a fare quanto necessario per portare a termine questa iniziativa”, concludono Scotto e Tognetti.

