Fiumicino, dal Comune un encomio per tutto il personale impiegato nell’emergenza Covid-19

Fiumicino – “Oggi in Consiglio abbiamo presentato un emendamento alla condivisibile e necessaria mozione presentata da Crescere insieme per un encomio ufficiale ai dipendenti comunali dell’anagrafe che hanno operato in questi mesi di emergenza sanitaria (leggi qui)”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla consigliera comunale Paola Meloni.

“Nell’emendamento – spiega – abbiamo chiesto l’aggiunta al plauso anche dei vigili urbani, delle assistenti sociali, tutto il personale e di tutte le persone che lavorano al Comune che, pur essendo particolarmente esposte al rischio di contagio da Covid per lo stretto contatto con il pubblico, in questi mesi hanno sempre garantito i servizi essenziali del Comune. E lo faranno, ne siamo certi, anche nei mesi a venire. Un lavoro encomiabile per cui desideriamo ringraziarli di cuore a nome di tutto il Consiglio comunale di Fiumicino”.

