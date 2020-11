Usa, per la corsa alla Casa Bianca è testa a testa tra Donald Trump e Joe Biden

Washington – Donald Trump o Joe Biden. Si chiudono i seggi e si contano i voti nelle elezioni presidenziali caratterizzate dall’affluenza record del 67%, la più alta in 100 anni. Il quadro è ancora fluido, con il voto postale da scrutinare probabilmente nell’arco non di ore ma di giorni.

Secondo la Cnn, Joe Biden ha 220 voti elettorali, Donald Trump ne ha 213. La Cnn ancora non ha attribuito i voti di Arizona, dove è in vantaggio Biden, e Georgia, dove è in vantaggio Trump. Tutto dipenderà dai risultati degli stati, che sono stati cruciali anche nel 2016, di Pennsylvania, Michigan e Wisconsin.

Trump è in vantaggio nella corsa elettorale per gli stati di Pennsylvania e Texas secondo le ultime proiezioni Cnn. In Texas, l’attuale presidente sarebbe al momento al 52,3% contro il 46,3 dell’avversario. L’ex presidente Biden sarebbe al 42,4% contro il 56,2 di Trump in Pennsylvania.

Secondo le proiezioni di Fox News, il presidente uscente ha conquistato la Florida e i suoi 29 voti elettorali con il 51,3% dei voti, contro il 47,8% di Joe Biden. A Trump vanno anche il Texas e i suoi 38 voti elettorali. Fox News assegna al presidente il 52% dei voti, contro il 46,6% a Joe Biden.

Secondo le proiezioni della Cnn, anche l’Ohio, stato senza il quale nessun repubblicano è mai arrivato alla Casa Bianca, va a Donald Trump, che incassa altri 18 voti elettorali. Fox News dà la vittoria di Biden in Arizona, che conta 11 voti elettorali. La vittoria sarebbe significativa perché Trump aveva vinto nello stato quattro anni fa in uno stato considerato per decenni una roccaforte repubblicana. I consiglieri di Trump sono furiosi con Fox News per aver dato l’Arizona a Joe Biden, ancora prima degli altri media americani. “Le parole non possono descrivere la rabbia” ha detto uno dei consiglieri del presidente, secondo quanto scrive su Twitter il giornalista Jim Acosta.

Wisconsin, Pennsylvania e Michigan, i tre stati chiave che anche quest’anno sembrano destinati a decidere chi sarà il vincitore delle presidenziali Usa, non annunceranno questa notte i risultati definitivi, ha riportato la corrispondente del Guardian che ha citato funzionari elettorali dei tre stati, con quelli del Michigan in particolare che dicono che bisognerà aspettare fino a venerdì.

“Andate tutti a dormire, abbiamo avuto un Election Day senza problemi e ora i vostri funzionari elettorali stanno lavorando per contare i voti” ha detto l’attorney general della Pennsylvania, il democratico Josh Shapiro, su Twitter. “L’abbiamo detto per mesi – ha aggiunto – queste elezioni saranno finite solo quando saranno contati tutti i voti. Rimaniamo calmi”.

Trump ha aperto la serata vincendo in Indiana e ha prevalso in West Virginia, Kentucky, Oklahoma, Mississippi, Tennessee, Alabama, Louisiana, Missouri, Utah, Arkansas, Nebraska, North e South Dakota, Kansas, Wyoming. Vittoria di Trump anche in Idaho, Utah e Iowa, secondo le proiezioni di Fox News, e Montana.

Biden vince in Virginia e Vermont, così come in Massachussets, Maryland, Delaware, Distretto di Columbia. Il candidato dem si assicura anche New York, Connecticut, New Hampshire, Rhode Island, Illinois, Colorado e New Jersey. E poi California, stato di Washington, Oregon, Hawaii, Minnesota e Rhode Island.

Biden ha poi ottenuto un voto elettorale in Nebraska, mentre gli altri quattro in palio nello stato vanno a Trump, secondo la proiezione di Cnn. A Biden vanno inoltre tre dei quattro voti elettorali in Maine. Lo riportano media americani citati dall’agenzia Dpa. Il Maine e il Nebraska non attribuiscono tutti i loro voti elettorali al vincitore secondo la regola ‘winner takes all’.

Trump: “E’ in atto una frode”. Biden: “Non decide lui chi vince”

Un presidente battagliero ha fatto il suo ingresso nella East Room della Casa Bianca alle 2.21 ora di Washington – “mai avevo tenuto una conferenza stampa così tardi” – per rivendicare la vittoria alle elezioni. Davanti alla sua famiglia e alla first lady Melania, che ha ringraziato, al fianco il vice presidente Mike Pence, e in sala circa 150 persone tutte senza mascherina, il presidente è stato accolto dalle urla “We love Trump”, da grida di giubilo e applausi.

“Noi ci preparavamo a vincere queste elezioni, a dire il vero abbiamo vinto queste elezioni” ha detto Trump, in un discorso che è stato di fatto un discorso della vittoria, denunciando che “è in atto una frode nei confronti degli americani, un imbarazzo”.

“Noi andremo alla Corte Suprema, vogliamo che questo si fermi” ha scandito il presidente, affermando che “questo è un momento molto triste” in cui deve intervenire per difendere quella che lui sostiene essere una sua chiara vittoria elettorale. “Noi vogliamo che la legge sia usata nel modo giusto” ha detto, facendo capire che intende chiedere di bloccare in qualche modo il conteggio delle schede elettorali arrivate per posta. “Lo avevo detto che sarebbe successo, lo sapevano che non potevano vincere”, ha affermato ancora.

“Siamo pronti per un grande festeggiamento”, “stiamo vincendo praticamente tutto” ha affermato il presidente americano che ha parlato di “risultati eccezionali” e di “numeri record alle urne”, rivendicando un “successo incredibile”.

“Stiamo vincendo in Pennsylvania con un vantaggio tremendo” e, ancora, “quando vinci il Texas, è un grande risultato” ha scandito, aggiungendo di aver parlato con il “meraviglioso governatore” del Texas, che “ha chiamato per fare le congratulazioni” perché “abbiamo vinto il Texas”. “La vittoria è chiara”, ha aggiunto, riferendo che il governatore gli ha detto di “non aver mai visto nulla di simile”.

Joe Biden da parte sua ha esortato ad avere “pazienza” e aspettare l’esito del voto. “Noi crediamo di poter vincere queste elezioni” ha detto parlando ai sostenitori in Delaware. “Siamo contenti di dove siamo arrivati”, ha aggiunto l’ex vice presidente, ci “sentiamo bene su Wisconsin e Michigan e vinceremo in Pennsylvania”.

“Mantenete la fiducia, vinceremo” ha scandito in conclusione del suo discorso da Wilmington, ribadendo di essere “ottimista”. “Non decide Trump chi vince, ma il popolo”. Biden ha sottolineato la soddisfazione per “il grande lavoro fatto: noi siamo contenti per la posizione in cui ci troviamo, veramente, vinceremo queste elezioni”.

Il candidato democratico alla presidenza Usa ha poi chiesto una ”pausa”, spiegando che non rilascerà più dichiarazioni sull’esito del voto fino alla mattina. Lo hanno reso noto fonti giornalistiche vicine al candidato democratico.

A farsi sentire è però la campagna di Biden. “Le dichiarazioni fatte dal presidente sul tentativo di chiudere lo spoglio di voti regolarmente espressi erano scandalose, senza precedenti, scorrette” ha dichiarato Jen O’Malley Dillon, manager della campagna di Joe Biden. “Sono scandalose perché sono un aperto tentativo di privare gli americani dei loro diritti democratici”.

“Sono senza precedenti – ha aggiunto – perché mai prima nella nostra storia un presidente degli Stati Uniti ha cercato di privare gli americani della loro voce in un’elezione nazionale. Dopo aver incoraggiato gli sforzi dei repubblicani in molti stati per impedire un legale spoglio di quelle schede prima dell’Election Day, ora Donald Trump sostiene che quelle schede non possono neanche essere conteggiate dopo il giorno del voto”.

E le dichiarazioni “non sono corrette perché non accadrà. Lo spoglio non si fermerà. Proseguirà fino al momento in cui ogni singolo voto espresso legalmente sarà stato conteggiato. Perché questo è quanto le nostre leggi – le leggi che tutelano il diritto costituzionale di ogni americano a votare – richiedono”.

“Ribadiamo ciò che il vicepresidente ha detto stasera: Donald Trump non decide l’esito di queste elezioni. Joe Biden non decide l’esito di queste elezioni. Il popolo americano decide l’esito di queste elezioni. E il processo democratico deve e continuerà ad andare avanti fino alla sua conclusione”. (fonte Adnkronos)