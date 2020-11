“No alla demolizione”: cittadini in piazza a Focene in difesa del bunker

Fiumicino – Si è tenuta ieri mattina a Focene, di fronte al “Fortino” che sta subendo i primi lavori di demolizione, una manifestazione apolitica tenuta dai comitati del luogo per chiedere che venga risparmiata la costruzione difensiva dei primi anni ’40 in nome della memoria storica del posto.

“In attesa di capire – spiega Alessandro Spagnolo del comitato Fare Focene – cosa si possa fare per difenderlo giacché il Comune ha rilasciato le necessarie autorizzazioni, i rappresentanti dei comitati locali stanno cercando di far sentire il proprio dissenso in nome della volontà di far rimanere Focene un posto che ha a cuore il proprio passato e la propria connotazione naturale, che si sottraggono alla svendita da parte dell’amministrazione (che si diceva attenta alla conformazione dei vari territori) alle imprese edilizie e alla cementificazione.

Vorremo cessassero le operazioni di demolizione: chiediamo piuttosto un immediato intervento di recupero e rivalutazione della struttura rimasta integra per oltre 75 anni“.

