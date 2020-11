Fiumicino, Poggio: “Istituire un fondo per aiutare le imprese escluse dal Decreto Ristori”

Fiumicino – “Aiutare le attività escluse dal cosiddetto ‘Decreto Ristori’ (leggi qui). È il senso della mozione che ho presentato nei giorni scorsi”. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Federica Poggio, vicepresidente del Consiglio comunale di Fiumicino.

“Nel documento – spiega Poggio – chiedo al Sindaco e alla Giunta una commissione urgente nella quale individuare in primis tutte le categorie che potrebbero essere incluse in un nuovo ‘Decreto Ristori’, di farsi portavoce nei confronti del Governo per introdurre modifiche e rettifiche alla luce di quanto verrà deciso dalla Commissione comunale e la creazione di un fondo straordinario per dare alle attività, rimaste fuori dal decreto, tutto il supporto necessario per superare la fase emergenziale Covid-19″.

“Si tratta, secondo me, di un atto dovuto a causa della totale inadeguatezza dei provvedimenti presi dal Governo centrale dopo le nuove misure di contenimento del virus. Diverse categorie infatti non sono state prese in considerazione poiché tecnicamente aperte ma, di fatto, con un fatturato pari a zero o poco di più. Un indotto importantissimo per l’economia del nostro comune, che conta decine e decine di imprese che rischiano di chiudere definitivamente creando disoccupazione e un buco ingentissimo nelle casse comunali”, conclude Poggio.

