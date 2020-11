La Sinistra di Ardea: “I servizi devono essere gestiti dal Comune, basta privatizzazioni”

Ardea – “Viste le recenti comunicazioni nelle quali il Comune dichiara che si farà carico di eventuali costi aggiuntivi per il servizio mensa (leggi qui), assegnato a privati, ribadiamo la necessità di affidare i servizi direttamente gestiti dal Comune“. È quanto si legge in una nota de La Sinistra di Ardea.

“I servizi quali mensa, assistenza scolastica, assistenza domiciliare, trasposto scolastico per le scuole comunali, ritiro rifiuti, ( quest’ultima coadiuvata da compostiere comunali), devono essere gestite direttamente dal comune”.

“Le possibilità di avviare questa forma di gestione sono molte, ricorrendo per esempio alla creazione di una multiservizi comunale, se non addirittura, attraverso assunzioni dirette”.

“In questo modo i lavoratori potrebbero godere di stipendi maggiorati e più sicuri, non più soggetti a vincoli di appalto e gli utenti vedrebbero i costi abbassati e un rapporto più trasparente con l’ ente e non ultimo il discreto risparmio per il Comune”

“Ogni ufficio avrebbe il compito e il dovere di rispondere e collaborare a questa nuova organizzazione.Basta appalti, esternalizzazioni o privatizzazioni”.

