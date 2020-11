Incendio a Maranola: disorientato, ma in salute l’anziano residente dell’abitazione

Formia – “Durante la mattina di venerdì 14 novembre, dopo la visita di controllo presso l’ospedale cittadino l’uomo, la cui casa è bruciata totalmente (leggi qui), è stato accompagnato presso i servizi sociali del Comune di Formia”.

Lo comunica in una nota il comune di Formia. “Accolto dall’ assessore e dagli operatori sociali del Comune, è stato interpellato il medico di famiglia per reperire l’elenco dei farmaci salvavita. Grazie anche alla presenza e alla vicinanza di un amico, l’uomo è stato accompagnato in un ambiente sicuro, protetto e accogliente ed è stato dotato di vestiario completo e del necessario alla sua cura personale.

I Servizi sociali si sono adoperati immediatamente affinché si recuperassero gli effetti personali dell’uomo, grazie ovviamente all’encomiabile lavoro del corpo dei Vigili del Fuoco.

Tutto quello che è stato recuperato è stato inviato successivamente ai Carabinieri che prontamente lo hanno consegnato nelle mani dell’anziano signore.

Non da meno e fondamentale è stata la risposta della comunità maranolese che si è prontamente attivata, unitamente ai sacerdoti don Gennaro e don Mariano.

“Ho parlato con il signore che fortunatamente sta bene ed è solo un pò disorientato. Gli uffici sono già al lavoro affinché il disagio temporaneo sia breve. Tengo a ringraziare don Mariano e don Gennaro per il senso di comunità e di accoglienza” commenta l’assessore ai servizi sociali Maria De Tata.