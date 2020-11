Covid-19, i dipendenti del Conad di Anzio pronti a scioperare per chiedere più sicurezza sul lavoro

Anzio – “Come Uiltucs Latina siamo stati costretti a denunciare il caso Conad di Anzio agli enti competenti, dopo che l’azienda ad oggi non risponde alle esigenze dei tanti lavoratori i quali ogni giorno lottano per procurarsi i dispositivi essenziali per lavorare all’interno del negozio di Anzio”. Così, in una nota, Uiltucs Latina.

“Una situazione esplosiva – continuano – che abbiamo contestato da mesi alla direzione del punto vendita, la cui direzione, invece di adempiere alle misure previste, ignora le richieste delle lavoratrici (mascherine, guanti e materiale disinfettante alla barriera casse). In alcune fasce della giornata, i lavoratori, costretti a contingentare autonomamente i clienti e ad invitarli ad alzare la mascherina, si sono visti riprendere dal direttore, il quale gli diceva di non interferire con la clientela ‘perché avrebbero perso – appunto – clienti'”.

“Una situazione inaccettabile in termini di salute, sicurezza, turni di lavoro, bagni, ambienti destinati al cambio indumenti non idonei con alto rischio di infezione. Molti di questi problemi – spiegano ancora da Uiltucs – sono i motivi che ci hanno portato alla proclamazione dello stato di agitazione e richiesta di intervento degli organi ispettivi in materia di sicurezza. In questi giorni, senza un cambio di passo interno alla struttura commerciale, saremo costretti ad incrociare le braccia con lo strumento dello sciopero. Capiamo il momento difficile e complicato, ma non possiamo come Uiltucs Latina accettare che l’azienda rimanga attenta solo al profitto tralasciando la sicurezza dei lavoratori nonché quella dei consumatori che quotidianamente frequentano il punto vendita”.

