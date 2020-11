Novità make-up Natasha Denona inverno 2020

Scopriamo insieme le novità make-up create dal brand di cosmesi firmato Natasha Denona (leggi qui) per l’inverno 2020, riguardanti un illuminante viso, delle palette viso ed occhi e dei balsami labbra.

L’illuminante viso

I Need A Nude Glow (44 euro) è un illuminante metallico dal finish ad alta definizione e dalla texture morbida e vellutata, declinato in un tono champagne universale che facilmente adattabile ai vari incarnati. E’ dotato di una formula confortevole, leggerissima e al tempo stesso a lunga tenuta, che regala una pelle radiosa e luminosa tutto il giorno. Si consiglia di applicare il prodotto con un pennello specifico da illuminante, concentrandosi sui punti sporgenti del viso come gli zigomi ed il ponte del naso compiendo dei movimenti circolari.

Le palette viso

La Love Glow Cheek Palette (58 euro) è una palette composta da uno specchio, 3 blush ed un illuminante facili da applicare, leggeri ed idratanti, sulle tonalità del rosa.

La Bronze Cheek Palette (58 euro) è una palette viso, che trae ispirazione all’ iconica Sunset Palette che era dedicata al trucco occhi, ed è composta da uno specchio e da 4 cialde multiuso, poiché infatti possono essere utilizzare sulle guance, sulle labbra e sugli occhi. Per un uso ottimale del prodotto, si consiglia di applicare Bounce Cream Glow sulla parte alta degli zigomi, Bounce Cream Blush sulle guance, Bronzo Super Glow sulle parti inferiori degli zigomi e delle palpebre, e infine Super Glow Nude sul ponte del naso e sull’ arco di Cupido.

Le palette occhi

La Bronze Palette (69 euro) è una palette occhi composta da un ampio specchio e 15 ombretti dai vari finish opachi, duochrome, metallici e shimmer, che consentono di ricreare un look completo sia più soft e naturale, sia più intenso. Le colorazioni presenti sono quelle dell’oro, del bronzo, del marrone e del pesca, declinati nelle varie tonalità più chiare e più scure.

La Glam Palette (69 euro) è una palette occhi composta da un ampio specchio e 15 ombretti dai vari finish opachi, satinati, metal e duochrome, ma che stavolta, a differenza della palette precedente, presentano tutte tonalità fredde come il grigio, il tortora, lo champagne…

La Mini Zendo (25 euro) è una mini palette di 5 ombretti caratterizzata da toni caldi, ed ispirata al bronzo che consente di creare un look perfetto soprattutto in previsione delle festività natalizie. La palette presenta due colori opachi e 3 metallici che consentono di ricreare un trucco completo, inoltre le sue dimensioni compatte la rendono perfetta per essere portata in viaggio o in borsetta.

I balsami labbra

I Lip Oh-Phoria (29 euro) sono dei balsami labbra ultra morbidi, che leniscono e donano sollievo alle labbra secche e screpolate, poiché contengono degli attivi idratanti e riparatori che favoriscono la formazione di collagene nelle labbra rimpolpandole e migliorandone l’elasticità. Sono caratterizzati da micro-particelle riflettenti e dalla presenza dell’olio di menta piperita, che dona sollievo e una sensazione di freschezza.

(Il Faro Online)