Fiumicino, “cacciato” il Garante dell’Infanzia: solidarietà dell’opposizione a Tasciotti

Fiumicino – “Ecco l’ultimo atto di epurazione del Sindaco. Chi non è pienamente in accordo con il Sindaco viene cacciato ma non ha capito che il garante ‘non è un servo sciocco a disposizione del potere o del Sindaco’. Noi siamo e saremo sempre contro questi metodi e a favore della tutela dei cittadini“.

Lo affermano i capigruppo di centrodestra e liste civiche, Mario Baccini (Cristiano Popolari), Roberto Severini (Crescere Insieme), Stefano Costa (Fratelli D’Italia), Vincenzo Dintino (Lega), Alessio Coronas (Forza Italia), commentando la revoca de garante per l’infanzia (leggi qui).

