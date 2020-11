Papa Francesco: “No alla corruzione nella Chiesa, è una lebbra che uccide il Vangelo”

Città del Vaticano – “Conosciamo tutti le dinamiche di corruzione”, “e questo vale anche per gli uomini e le donne di Chiesa; perché i reclusi ecclesiastici sono una vera lebbra che ammala e uccide il Vangelo“. Così Papa Francesco in un videomessaggio inviato ai partecipanti al Seminario virtuale, promosso dalla Pontificia Commissione per l’America Latina, la Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e dal Consiglio Episcopale Latino-Americano (Celam), che si svolge dal 19 al 20 novembre sul tema “America Latina: Iglesia, Papa Francisco y los escenarios de la pandemia”.

