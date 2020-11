Straordinaria Pilato: eguagliato il record europeo nei 50 rana

Budapest – Incontenibile Benedetta Pilato che abbassa ulteriormente il record italiano nei 50 rana in 28”81, eguagliando anche il record europeo in vasca corta siglato da Rute Meilutyte il 3 dicembre di sei anni fa. Davanti alla 15enne pugliese – tesserata per CC Aniene e allenata da Vito D’Onghia – solo la statunitense Lilly King, oro iridato nel 2016 e campionessa olimpica nella doppia distanza, in 28”77 nella prima giornata delle finali della International Swimming League, in svolgimento alla Duna Arena di Budapest.

La vice campionessa mondiale in vasca lunga, nonché campionessa europea e mondiale juniores, il 14 novembre aveva ritoccato già il “suo” limite fino a 28”86 dal 28”97 siglato il 16 ottobre quando cancellò il precedente di 29″32 che aveva fissato a Glasgow il 4 dicembre 2019 in occasione della medaglia d’oro vinta agli Europei. (federnuoto.it)

(foto@deepbluemedia)