Gli All Blacks ricordano Maradona: l’omaggio da brividi prima dell’haka – VIDEO

Newcastel - La maglia numero 10 degli All Blacks per onorare Diego Armando Maradona. Prima della sfida con l'Argentina, valida per il Tri-Nations, la Nuova Zelanda ha reso omaggio al Pibe de Oro, scomparso mercoledì all'età di 60 anni. Prima della tradizionale haka, sul prato del McDonald Jones Stadium di Newcastle è stata adagiata una maglia degli All Blacks con il numero 10 e con il nome di Maradona. (fonte: Adnkronos)

A special gesture from the All Blacks to Argentina before tonight's Haka. 🎥: @skysportnz #ARGvNZL pic.twitter.com/IRlGvmFgyV — All Blacks (@AllBlacks) November 28, 2020