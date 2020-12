Messa della Notte di Natale, l’Ue chiarisce: “Non proibiremo nessuna funzione religiosa”

Bruxelles – All’avvicendarsi delle festività natalizie l’Unione Europea smentisce qualsiasi indiscrezione e chiarisce la questione relativa alla celebrazione delle messe religiose con l’emergenza sanitaria ancora in corso.

“La Commissione europea non intende proibire alcuna funzione religiosa, né avrebbe la competenza per farlo. Al contrario, la libertà di culto è prevista dalla Carta dei diritti fondamentali“. Questo quanto precisa il portavoce della Commissione europea Stefan de Keersmaecker, a proposito delle indiscrezioni circa le raccomandazioni che l’esecutivo Ue si appresta a diffondere domani, secondo le quali sconsiglierà le celebrazioni religiose in presenza, inclusa la Messa di Natale.

(Fonte Adnkronos)

