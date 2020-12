Parco Leonardo, l’ira di Anselmi contro Auchan: “L’azienda chiude e licenzia”

Fiumicino – “Sono venuta in possesso di un volantino realizzato da Auchan con le offerte per le prossime festività, ma nel leggerlo sono rimasta senza parole”. Lo dichiara l’assessora al Lavoro Anna Maria Anselmi.

“Nel volantino si legge che l’azienda pratica sconti particolati per “rinnovo attività” – spiega Anselmi -. Peccato che, come tutti sanno, non ci sia alcun rinnovo. Il punto vendita di Auchan di Parco Leonardo sta chiudendo e licenziando le dipendenti e i dipendenti, senza appello”.

“Magari si trattasse di un rinnovo: significherebbe almeno mantenere gli attuali posti di lavoro – conclude l’assessora -. Sono indignata per questa palese presa in giro. Qui oltre al danno anche la beffa, non solo nei confronti dei propri dipendenti, ma anche della clientela. Auspico che Auchan ritiri subito questo volantino e ne diffonda uno più veritiero”.

