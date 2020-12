Ardea – La vecchia sede comunale cade a pezzi. Domenica mattina verso sulla piazza di Ardea, nel centro storico, sono arrivati i Vigili del Fuoco con due autoscale per mettere in sicurezza le finestre del vecchio Municipio, ormai abbandonato a se stesso.

I vigili del fuoco si sono portati con l’autoscala fin sotto le finestre per staccare e calare in basso le persiane, ormai in uno stato pericolante aggravato dal forte vento di questi giorni.

Foto 2 di 2



Interventi anche sulla canala che raccoglie l’acqua del tetto, che non cade all’interno dello stabile essendo il tetto ormai in uno stato precario: molte tegole a causa del maltempo di questi giorni sono state divelte, con il rischio anche che possano cadere in strada da un momento all’altro.

“Ardea centro è diventato un paese fantasma“. Questa la critica all’Amministrazione da parte dei cittadini che abitano la Rocca, che più volte hanno lamentato l’abbandono del centro storico (leggi qui), soprattutto dopo il trasloco della sede comunale in via Salvo D’Acquisto, a Nuova Florida.

Critiche mosse anche da alcuni consiglieri di opposizione: “A quanto pare, la vecchia sede Comunale simbolo della centralità dei cittadini di Ardea stia cascando a pezzi, sinonimo di abbandono e degrado”, scrive sui social il consigliere comunale Simone Centore, esponente di Cambiamo.

“Sarà oggetto di interrogazione al Sindaco – prosegue il Consigliere -, per sapere i tempi di risanamento e ristrutturazione dei locali di Via Garibaldi”.

Il programma dell’Amministrazione prevedeva la ristrutturazione del vecchio edificio di via Giuseppe Garibaldi una volta ultimato il trasloco nel nuovo palazzo, per riportare in loco l’ufficio del Sindaco e degli assessori. Un progetto che per ora sembra essere rimasto nel cassetto.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea