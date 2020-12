Mareggiata a Ostia, Leodori: “Valutiamo se dichiarare lo stato di calamità”

Ostia – Questa mattina il vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori, insieme alla Presidente del X Municipio di Roma, Giuliana Di Pillo e al consigliere regionale Eugenio Patanè, ha effettuato un sopralluogo ad

Ostia, in particolare alla Vecchia e Nuova Pineta (leggi qui) e all’Idroscalo, per verificare l’entità dei danni subiti a seguito della mareggiata di ieri.

“La Regione Lazio – dichiara il vice presidente Leodori – intende procedere con interventi emergenziali di ripristino immediato e di messa in sicurezza di alcuni tratti di spiaggia e di strada che sono stati gravemente danneggiati. Solo dopo questa necessaria verifica sarà possibile capire se dichiarare lo stato di calamità. Con queste azioni l’amministrazione regionale intende sostenere attivamente le attività imprenditoriali colpite”.

Federbalneari: “Si lavori a un piano strutturale”

“Apprezziamo la tempestività del Vice Presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, che ha effettuato un sopralluogo questa mattina ad Ostia per verificare l’entità dei danni subiti a seguito della mareggiata di ieri, così come apprezziamo la volontà della Regione di procedere con interventi emergenziali di ripristino immediato e di messa in sicurezza di alcuni tratti di spiaggia e di strada che sono stati gravemente danneggiati – dichiara Marco Maurelli, Presidente Federbalneari Lazio – Abbiamo già scritto al Vice Presidente Leodori e all’assessore Alessandri chiedendo un incontro urgente per valutare l’avvio di un intervento immediato a difesa del litorale per gli stabilimenti a Sud del Canale dei Pescatori, in modo tale da dare stabilità a quel tratto di litorale per almeno due anni ed evitare di metterlo a rischio”.

“Al tempo stesso chiediamo alla Regione Lazio che venga fatto subito un progetto strutturale di opere a difesa del litorale romano che comprenda tutti i 7km di spiaggia di Ostia. E’ importante, infatti, che dopo gli interventi emergenziali si passi ad una fase di pianificazione strutturale e messa in sicurezza dell’intera spiaggia di Ostia” conclude Maurelli.