Strade del Comune di Fiumicino, Severini: “Troppe le criticità. Si intervenga nell’immediato”

Fiumicino – “La questione dell’impraticabilità delle strade del nostro Comune si fa sempre più grave. Aranova (leggi qui), Focene, Maccarese, Fregene, Palidoro, Passoscuro, Fiumicino: sono molte le segnalazioni che mi stanno arrivando dal territorio, per quella che si presenta come una criticità che si riscontra in quasi tutte le località, ma in alcune più di altre”. Lo dichiara in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della Lista Civica Crescere Insieme.

“Buche ed asfalto dissestato sono un pericolo per la cittadinanza – spiega il Capogruppo – ed urgono immediati interventi di messa in sicurezza. Come vicepresidente della Commissione Lavori Pubblici, mi farò portavoce delle seguenti problematiche e quanto prima invierò agli uffici una richiesta d’intervento sui territori, per rendere più sicure le nostre strade”.

“Entro dicembre – conclude Severini – saremo chiamati a votare il bilancio di previsione, speriamo che vengano previsti investimenti per ripristinare il manto stradale di queste zone del territorio, in particolar modo, delle località a nord del Comune, caratterizzate da strade più dissestate”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino