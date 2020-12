Covid-19, il Papa: “Restrizioni e divieti ci aiutano a purificare il Natale dal consumismo”

Città del Vaticano – “Vorrei esortare tutti ad ‘affrettare il passo’ verso il Natale, quello vero, cioè la nascita di Gesù Cristo. Quest’anno ci attendono restrizioni e disagi; ma pensiamo al Natale della Vergine Maria e di San Giuseppe: non furono rose e fiori! Quante difficoltà hanno avuto! Quante preoccupazioni! Eppure la fede, la speranza e l’amore li hanno guidati e sostenuti. Che sia così anche per noi! Ci aiuti anche – questa difficoltà – a purificare un po’ il modo di vivere il Natale, di festeggiare, uscendo dal consumismo: che sia più religioso, più autentico, più vero”. Lo afferma Papa Francesco, al termine dell’Udienza Generale del mercoledì, svolta nella biblioteca del Palazzo Apostolico, in Vaticano, senza la presenza fisica di fedeli a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

