Flambus Atac, Tirrito: “Fallimento Raggi, si continua a rincorrere le emergenze ma serve una progettualità che guardi al futuro”

Roma – “E’ stata finalmente riconosciuta la matrice dei tanti episodi di autobus in fiamme nella Capitale: la scarsa manutenzione da parte dell’Atac stessa. Troppo spesso, infatti, si vedono dei veri e propri ‘flambus’ tra le strade di Roma, che mettono a repentaglio la sicurezza non solo dei passeggeri, ma anche dei dipendenti e di tutti i cittadini”. A dichiararlo, è Maricetta Tirrito, presidente dell’associazione Una Donna.

“Sono 11 gli indagati dalla procura (leggi qui)– spiega la Presidente – che dovranno rispondere di incendio colposo. Roma ha bisogno e merita di meglio. Non può continuare a vivere rincorrendo le emergenze. Quello che serve, è una progettualità e una visione di futuro, che non sono ancora state prese in considerazione.

In ballo non c’è solo la risoluzione di questo grave disagio, ma la riorganizzazione intera dei trasporti, la gestione del ciclo dei rifiuti, la riqualificazione dell’immagine di Roma”.

“Dobbiamo uscire dall’approssimazione amministrativa e puntare su una progettazione realistica ed attuale – conclude la Tirrito – che tenga conto dei disastri e dell’operato di dilettanti alla sbaraglio che hanno aggravato Roma di problemi più grandi di quanti non ne avesse”.

