Covid-19, V-Day allo Spallanzani: la prima a vaccinarsi in Italia sarà un’infermiera

Roma – Sarà un’infermiera a ricevere la prima dose del vaccino anti-Covid. La somministrazione del siero è in programma domenica 27 dicembre all‘Inmi Spallanzani di Roma, per il V-Day che partirà in contemporanea in tutta Europa.

In una nota, il nosocomio della Capitale precisa: “La Direzione dell’Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani comunica che nella giornata di domenica 27 dicembre, giornata del V-Day, saranno somministrati i primi cinque vaccini anti-Covid a altrettanti dipendenti dell’Istituto e precisamente: una infermiera, un operatore socio sanitario (OSS), una ricercatrice e due medici“.