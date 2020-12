Pomezia, Commissione Ambiente: approvato il nuovo regolamento del verde pubblico

Pomezia – “Il 23 dicembre si è riunita online la commissione ‘Tutela ambiente e territorio’ per l’approvazione del regolamento del verde pubblico e privato. La convocazione è arrivata al culmine di un lavoro durato molto tempo e che si è reso necessario per dare attualità normativa e non solo a questo importante provvedimento, la cui ultima release era addirittura del gennaio 2006″. È quanto si legge in una nota del Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle Massimiliano Villani.

“Ben 15 anni – continua il Capogruppo -: anni particolari per la nostra Città, in quel periodo sotto amministrazione prefettizia. L’ambiente è uno dei nostri punti di riferimento e l’aggiornamento del testo, che è stato approvato dalla maggioranza a 5 Stelle in un clima comunque di grande collaborazione tra tutte le forze politiche presenti, che ringrazio, è anche uno degli elementi portanti del nostro programma di governo, insieme al tema della protezione e salvaguardia dunale (leggi qui).

Un grande lavoro – prosegue Villani – per cui voglio ringraziare i commissari, chi ci ha preceduto in questa commissione, l’Assessore Mattias, il dirigente responsabile e soprattutto gli uffici che, tra smart working e altre limitazioni dovute al Covid, hanno sempre profuso impegno e dedizione.

In qualità di Vice Presidente della Commissione ambiente e di Capogruppo della maggioranza pentastellata sono davvero orgoglioso del risultato raggiunto e di alcune importanti novità che andremo ad introdurre: dalla distinzione netta tra le specie arboree consigliate e sconsigliate per il nostro territorio, alla centralità della massima tutela in favore della vegetazione dunale e della macchia mediterranea che caratterizzano la nostra costa, all’aggiornamento costante dell’albo degli alberi monumentali.

Nel prossimo Consiglio comunale, quindi – conclude il Capogruppo -, ci sarà l’ultimo passaggio per dare il via libera definitivo a quest’altro grande obiettivo targato Movimento 5 Stelle”.

