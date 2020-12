Fiumicino, il mare “invade Fiumara: sfrigolano i contatori elettrici, cittadini in spiaggia per fare una diga con la sabbia

Fiumicino – Contatori elettrici pieni di acqua, scosse elettriche che “schioccano” pericolosamente. La mareggiata ha letteralmente gettato verso Fiumara Grande acqua e detriti, quei detriti che il Tevere accumula alla foce e che sembrano non interessare a nessuno, se non episodicamente.

Lo scenario è apocalittico: l’acqua è arrivata dentro le abitazioni della parte bassa di Passo della Sentinella e dalla parte del vecchio Faro, e non accenna a fermarsi.

I residenti lanciano l’allarme, ma sarà una lunga notte quella che si apprestano a vivere. In tanti si sono riversati in spiaggia con dei sacchi da riempire, per creare una sorta di diga artificiale e fermare l’impeto dell’acqua.

