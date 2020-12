Covid-19, in arrivo in Vaticano 10mila dosi di vaccino

Città del Vaticano – Mentre in Italia il vaccino anti-Covid è già stato inoculato con la grande vaccinazione simbolica di due giorni fa e con il Vaccine Day destinato in particolare ad operatori della prima linea nell’emergenza sanitaria, in Vaticano bisognerà attendere ancora qualche giorno prima che il piano di vaccinazione, definito già da tre settimane, entri in vigore.

Il Vaticano si muove per le forniture, come avvenuto anche per il vaccino antinfluenzale, in modo indipendente dall’Italia. Secondo quanto si apprende, sarebbero 10 mila le dosi di vaccino acquistate al momento dal

Vaticano dalla Pzifer e destinate in primis a dipendenti e familiari iscritti al Fas, il Fondo sanitario.

Entro il 21 dicembre, secondo le disposizioni del sostituto per gli Affari generali mons. Edgar Pena Parra e del segretario generale del Governatorato, mons. Fernando Vergez Alzaga, i dipendenti vaticani devono aver già segnalato la loro adesione o meno al piano vaccinale.

L’interrogativo da sciogliere rimane intorno alla quantità di dosi che il Papa deciderà di destinare a poveri e ultimi della città. In questo senso infatti, la rete caritativa attivata dell’Elemosiniere, il cardinale Konrad Krajewski (anche lui contagiato ma ora in ripresa al Gemelli) che utilizza anche il braccio esperto della Comunità di Sant’Egidio, le forze di Medicina solidale e il supporto dell’Ifo San Gallicano, hanno già fornito diverse migliaia di tamponi e vaccini anti-influenzali ai senzatetto (leggi qui).

Gli stessi tamponi, del resto, che si effettuano nel tendone sotto al Colonnato, danno l’accesso ai ricoveri per il freddo come avviene nella chiesa di San Calisto, aperta da Sant’Egidio ai clochard, tutti negativi al tampone. (fonte Ansa, foto © Vatican Media)

