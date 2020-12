Paura all’Infernetto, a fuoco un bus Atac della linea 06: chiuso viale di Castel Porziano

Ostia - Mattinata di paura all'Infernetto, dove oggi, mercoledì 30 dicembre, un bus Atac della linea 06 ha preso fuoco mentre era in marcia ed è stato distrutto dalle fiamme.

L'incendio a bordo della vettura è scoppiato intorno alle 6.15, su viale di Castel Porziano, nel tratto compreso fra via Salorno e via Torcegno, rendendo necessaria la temporanea chiusura della strada tra via Luigi Torchi e via Salorno e la deviazione delle linee 070 e 066. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ostia, la Polizia Locale e la Polizia di Stato. Nessun ferito.

Il bus, ha fatto sapere Atac, era in servizio da 18 anni. Sono ora in corso le indagini per determinare le cause dell'incendio.

Incendio a via di Castel Porziano, tra via Salorno e via Torcegno, deviate sulla Colombo le linee 066 e 070. — Roma Mobilità (@romamobilita) December 30, 2020

