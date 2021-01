Russo D’Auria: “Mercato coperto di Fiumicino, 3 punti per il rilancio”

Fiumicino – “Non posso che salutare con soddisfazione la presa di posizione del Consiglio comunale (leggi qui) sulla necessità di salvaguardare il mercato rionale coperto di via del Serbatoio, o via degli Orti che dir si voglia, a seconda quale entrata di preferisce”. A parlare è Mario Russo D’Auria, leader di Gil (Gruppo indipendente libero per Fiumicino).

“L’ho sempre detto – prosegue Mario Russo D’Auria-: quel mercato è una risorsa per il territorio, e come tale va protetto. Oggi ci ritroviamo senza ferrovia per scelte del passato, sarebbe uno sbaglio privarci anche di un altro pezzo di Fiumicino.

Il mercato non è soltanto economia, ma socialità. E in questo periodo di Covid penso che si sia capito quale sia il valore profondo della conoscenza personale, dello scambio, della territorialità. Far rifiorire quel tipo di mercato, allora, non è solo un progetto economico ma – appunto – sociale.

Ma come riqualificare il mercato? In tre punti: ampliando l’offerta merceologica, discutendo con i titolari dei banchi una strategia nuova sui prezzi, in modo da farli diventare concorrenziali, e ridisegnando parte del mercato per permettere manifestazioni enogastronomiche. Una ricetta che avevo dettato già nel settembre 2017, e che oggi è ancor più valida”.

