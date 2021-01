Bilancio, Di Giovanni (M5S): “La polemica insulsa di De Martino (FdI) a danno dei cittadini”

Ostia – “Insulsa e priva di contenuti la polemica del consigliere “ripescato”, Giuseppe De Martino che nel corso del Consiglio per l’espressione di parere sul Bilancio Previsionale 2021-2023, ha trascinato per ore una discussione che si sarebbe potuta concludere in pochi minuti”. Così in una nota stampa, il capogruppo del M5S del Municipio Roma X Antonino Di Giovanni.

“La Giunta del X Municipio – prosegue il Capogruppo – ha presentato in Consiglio uno schema di deliberazione, verificato nella sua regolarità tecnica, ma contenente un refuso di stampa, causato dalla trasformazione di un file Excel in un file in formato Word, che sostanzialmente non cambiava nulla nel totale del Bilancio. Nonostante ciò, per puro spirito ostruzionistico, il consigliere De Martino, che può dirsi tale solo grazie ad un ripescaggio a seguito delle dimissioni del Consigliere Mantuano, essendo stato bocciato dai cittadini durante la consultazione elettorale nel 2017, ha scelto la linea della polemica piuttosto che preoccuparsi di tutte quelle categorie in attesa del bilancio del Comune di Roma.

In una situazione di grave emergenza che ha messo in ginocchio molte realtà, come i commercianti, le scuole, i trasporti, le mense scolastiche e le imprese di pulizia, bisogna dare risposte ai cittadini, soprattutto quelli più colpiti dalla crisi economica, non c’è bisogno di ‘dispetti da scolaretti'”.

“A fronte di questo modo irresponsabile di fare politica, – conclude Di Giovanni – gli elettori sapranno benissimo a chi dare fiducia, di certo non a chi, anziché pensare ai cittadini pensa soltanto al suo ego politico”.

