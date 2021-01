X Municipio, approvato il Bilancio di previsione 2021-2023: gli interventi in programma

Ostia – “Si è conclusa con il parere favorevole, dopo una lunga maratona in aula, di circa 40 ore di discussioni, la presentazione Bilancio previsionale 2021-2023 del Municipio Roma X“. E’ quanto si legge in una nota stampa del Movimento 5 Stelle del X Municipio.

“Nonostante il Comune di Roma, abbia avuto minori entrate – spiega il Movimento -, pari a 35 milioni relative principalmente alla riduzione del contributo di soggiorno, permessi di accesso al centro storico, asili nido, refezione scolastica e di Occupazione Suolo Pubblico (Osp), l’amministrazione del X municipio, continua a dimostrare di saper lavorare bene e di tenere i conti in ordine.

La manovra di bilancio, che ha visto il contributo importante della giunta e dei Consiglieri, ha ristabilito l’equilibrio e compensato le restrizioni, con richieste specifiche, che siamo sicuri che l’Assemblea capitolina saprà confermare, dimostrando nella fattispecie, l’attenzione puntuale che ha avuto per il nostro municipio.

Importantissima la parte riguardante i fondi di investimento – continua il M5S -, che interessano la manutenzione straordinaria di moltissime scuole e strade ed edifici pubblici.

Inoltre, si sottolinea la creazione di aree fitness negli spazi all’aperto, importantissime in questo periodo di emergenza sanitaria, potenziamento della mobilità, riqualificazione di alcuni mercati, progetti partecipativi, consolidamento delle banchine del Canale dei Pescatori e anche una serie di ulteriori richieste integrative sulle voci che la nostra Amministrazione, ritiene essere di strategica importanza, quali ad esempio, la gestione delle spiagge e la manutenzione del verde pubblico, sulle quali il nostro Municipio ha una specificità delega.

Il X municipio, ha risposto concretamente alle esigenze della cittadinanza e del territorio – conclude il Movimento -, vasto e complesso, a cui il Movimento 5 Stelle in questi tre anni di amministrazioni ha saputo dare importanti risultati, come la costruzione dello Skate Park, il rifacimento della Fontana dello Zodiaco, l’avvio di un mercato sociale per le persone più fragili, ma soprattutto ha saputo costantemente dare un segnale di cambiamento, che i cittadini attendevano da moltissimi anni”.

