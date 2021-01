X Municipio, Malara (FdI): “Bilancio inadeguato rispetto alle esigenze del territorio”

Ostia – “Dopo tre giorni di consiglio, è stato votato l’ultimo bilancio di questa consiliatura. Un bilancio inadeguato rispetto alle esigenze del territorio, com’è stato inadeguato quello degli altri Municipi di Roma”. Lo dichiara, in una nota stampa, Pietro Malara, Capogruppo Fratelli D’Italia X Municipio.

“In alcuni quartieri, però, – spiega il Capogruppo – gli stessi consiglieri Cinque Stelle hanno preferito non approvare il documento. Nel nostro Municipio, invece, i ‘supporter’ di Virginia Raggi hanno continuato a difendere l’operato del Sindaco contro ogni evidenza. Tuttavia, visti i tagli orizzontali subiti praticamente in tutti i settori, la maggioranza è stata costretta a presentare emendamenti e ordini del giorno, come solitamente fa l’opposizione, chiedendo maggiori risorse per la gestione delle spiagge e del verde, per la manutenzione degli alloggi comunali, per il sociale e l’assistenza domiciliare”.

“Mi ritengo . conclude Malara – comunque soddisfatto per l’approvazione di alcune importanti richieste da me avanzate, tra le quali: l’installazione di dissuasori di velocità sul lungomare di Ostia, la realizzazione di una rotatoria tra piazza della Stazione Vecchia e via Vannutelli, la bonifica e la ristrutturazione dell’immobile comunale di via della Paranzella, il rifacimento dell’Ufficio Anagrafe e il ripristino degli scivoli per disabili sui marciapiedi di tutto il Municipio”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio