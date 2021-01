Parco Leonardo: via Borromini senz’acqua, cittadini inferociti

Fiumicino – Sono rimasti senz’acqua dalle due di questa notte i residenti delle sei palazzine di via Francesco Borromini a Parco Leonardo. Famiglie con bambini, anche piccoli, anziani, si sono trovati a combattere con un disagio che in queste ore sembra essere lontano dalla completa soluzione.

Non è bastato, infatti, mettere in moto la macchina della segnalazione del guasto per risolvere il problema: i residenti delle sei palazzine hanno immediatamente contattato l’amministratore del plesso, che si è attivato allertando i tecnici di Acea, che si sono messi all’opera e hanno ripristinato l’utenza solo però per alcune delle palazzine.

Al perdurare del problema presso la palazzina “Teti” è emerso, infatti, che il disagio per la mancanza d’acqua non era dovuto alla mancanza di pressione ma a una questione di morosità.

L’assenza dell’acqua non era legata ad un guasto alla Centrale Idrica, come credevano i residenti, ma ad un mancato pagamento: questa la spiegazione che l’amministratore ha fornito ai residenti. La società intestataria dell’utenza, infatti, non aveva corrisposto all’Acea quanto dovuto: da qui la limitazione della fornitura da parte dell’Ente.