Covid-19 a Nettuno, focolaio nella Rsa “Villa Gaia”: 7 nuovi casi in una settimana

Nettuno – Aumentano i casi di Covid-19 nel Comune di Nettuno riconducibili al focolaio scoppiato circa una settimana fa nella Rsa Villa Gaia (leggi qui). In una settimana, infatti, la Asl Roma 6 ha registrato 7 nuovi positivi nella struttura.

“Sono ventisette i nuovi casi di coronavirus registrati dalla Asl Roma 6. – si legge in una nota del Comune -. Venti hanno come link la Rsa Villa Gaia di Nettuno. Gli attualmente positivi sono 473 di cui 9 ospedalizzati”.

