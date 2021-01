Fiumicino – Prima le mareggiate, poi i guasti tecnici: l’acqua invade ancora Focene. Questa volta, ad allagarsi è via delle Patelle, dove i residenti questa mattina, 30 gennaio 2021, si sono risvegliati con la strada piena d’acqua.

L’acqua è arrivata fino ai cancelli delle abitazioni, creando disagi. Sul posto è intervenuta Acea e sono in corso aggiornamenti sulle cause, ma si presume che il disagio sia dovuto ad un guasto ad una conduttura. Diminuita anche la quantità d’acqua disponibile nelle case dei residenti della via, mentre in alcune è stata completamente staccata. La zona di via delle Patelle interessata dal guasto è momentaneamente chiusa al transito dei veicoli.

Non è la prima volta che a Focene si registrano disagi di questo tipo: nel corso dell’inverno, le innumerevoli mareggiate e le forti piogge, hanno creato non poche difficoltà ai residenti, soprattutto nella zona di Mare Nostrum (leggi qui) che da sempre deve fare i conti con queste criticità. Non sono una novità nemmeno i guasti tecnici, che aumentano il malessere all’interno dei quartieri: i cittadini di Focene sono stanchi di essere sommersi dall’acqua, per un motivo o per un altro. La loro pazienza è giunta al limite.

