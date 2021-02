Vaccino anti-Covid, Santori e Picca (Lega): “Pessima gestione delle prenotazioni per gli over 80 invalidi”

Roma – “Ci continuano ad arrivare segnalazioni sulla pessima gestione della campagna vaccinale per gli over 80 per sovraffollamento dei canali di comunicazione con gli utenti”. Lo dichiarano in una nota Fabrizio Santori e Monica Picca, dirigenti romani della Lega Salvini Premier.

“Grave è innanzitutto il fatto che il numero verde della Regione Lazio 800118800 per prenotare il vaccino a domicilio per gli over 80 non autosufficienti, tra cui moltissimi invalidi al 100 per cento, è lo stesso da contattare se si hanno sintomi o febbre o emergenze. Ovviamente irraggiungibile da giorni così come il numero dedicato per l’assistenza alla prenotazione”.

“Il presidente della Regione Zingaretti, in altre faccende affaccendato, si vanta di aver iniziato le vaccinazioni ma i più deboli stanno ancora aspettando che la Regione Lazio risponda alle loro richieste e chissà se verranno vaccinati e quando”.

