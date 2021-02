Ostia – Le spiagge del X Municipio diventano sempre più sicure. Il Municipio X ha infatti stanziato oltre 32mila euro per l’acquisto di 28 nuovi defibrillatori semi-automatici per le spiagge libere di Ostia.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA DETERMINA

Ad aggiudicarsi l’appalto è stata l’impresa Echoes Srl, che ne eseguirà l’installazione. La prossima, dunque, sarà un’estate ancor più sicura per i cittadini e i turisti che sceglieranno di trascorrere le vacanze in riva al mare della Capitale.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio