Isola Sacra, Giancarlo Petrarca entra nel direttivo del circolo di Forza Italia

Fiumicino – Giancarlo Petrarca entra a far parte del direttivo del circolo di Forza Italia di via Martinengo, a Isola Sacra. A coordinare il circolo, inaugurato a inizio anno (leggi qui) con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per i moderati della città, è Sandro Martinelli.

Petrarca, da anni impegnato nella politica del territorio, si è detto orgoglioso di poter iniziare a collaborare “con il movimento che meglio rappresenta il popolo dei moderati, d’ispirazione di centro”. Il primo obiettivo di Petrarca è, infatti, “contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini di Isola Sacra e di Fiumicino”.

“Le porte di queste casa non sono aperte, sono spalancate”, aveva detto l’onorevole Alessandro Battilocchio, coordinatore provinciale di Forza Italia, in occasione dell’inaugurazione del nuovo circolo, cui avevano preso parte anche il senatore Maurizio Gasparri, il capogruppo consiliare Alessio Coronas e il presidente dei Cristiani Popolari, Mario Baccini. Un forte segnale di rinascita per un partito, Forza Italia, che sceglie di ripartire proprio dal territorio e dai cittadini.

