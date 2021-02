Fiumicino – Il 15 e il 16 febbraio 2021 sono state girate a Parco Leonardo alcune delle scene del nuovo film del regista Guido Chiesa, targato Colorado Production dal titolo “Buonanotte Dottore”. Chiesa è già noto ai più per aver diretto pellicole di successo come “Belli di papà”, “Ti presento Sofia” , “Classe Z” e telefilm quali “Quo vadis, baby?”.

La strada del quartiere interessata è stata la parte destra della carreggiata di via Andrea Mantegna dove sono stati visti i due famosi protagonisti Diego Abatantuono e Frank Matano girare una lunga scena in notturna in una auto ferma nel parcheggio adiacente il marciapiede. La stradina si trova a pochi passi dall’entrata laterale del Centro Commerciale Parco Leonardo.

Foto 2 di 2



Questo nuovo film, annunciato a gennaio, tramite una fitta campagna di casting e girato tra Roma e dintorni dal 15 febbraio al 31 marzo, ha fatto tappa per un paio di giorni anche nel giovane quartiere di Fiumicino, destando curiosità e fermento tra tutti i residenti che

hanno tentato di carpire i segreti del film e vedere i due famosi attori. Le riprese in entrambi i giorni si sono protratte fino a notte fonda, ma nessuno della troupe si è sbottonato con i residenti e curiosi che giustamente hanno tentato di scoprire l’uscita del film per capire quando poter vedere i frammenti del proprio quartiere. A quanto pare, anche la trama sembra top secret, le riprese del film sono appena iniziate e nessuno, a parte gli interessati, è a conoscenza della storia che gira attorno ai noti personaggi e soprattutto se ci sono altri volti noti del cinema italiano oltre ad Abatantuono e Matano.

Non ci resta a questo punto che attendere il momento dell’uscita della pellicola sperando che sia di buon auspicio a tutto il mondo del cinema italiano e che si possa ritornare presto nelle agognate sale a gustarsi il film sul beneamato maxischermo.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino