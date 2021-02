Fiumicino – Il litorale di Fiumicino si conferma essere uno dei territori laziali più apprezzati da registi e produttori cinematografici che nelle ultime settimane hanno scelto le coste del comune per girare film, fiction, cortometraggi e spot televisivi.

Grazie al lavoro svolto dalla Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino, infatti, in questi giorni il regista Guido Chiesa ha girato alcune scene del film con Diego Abatantuono e Frank Matano “Buonanotte Dottore”, prodotto dalla Colorado Film Production (leggi qui). Luoghi prescelti per le scene sono stati il complesso abitativo del Parco Leonardo e le strade adiacenti. La produzione, avvalendosi della collaborazione della Commissione, ha permesso ad alcuni professionisti locali di poter essere impiegati nelle riprese della pellicola.

Stessa cosa per il film commedia “Due inquiline di troppo” girato nei giorni scorsi presso la spiaggia di Fregene con gli attori Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Carlotta Rondana ed Enrica Guidi, per la regia di Paolo Vita e Nunzio Fabrizio Rotondo. La Commissione Cinematografica ha fornito alla troupe il suo professionale supporto e l’assistenza necessaria per la realizzazione delle riprese. Sempre a Fiumicino la parte finale del molo ha visto le riprese del film italo tedesco “The Swarm” prodotto dalla Viola Film Srl.

Tutto il territorio costiero sarà poi protagonista del cortometraggio “Nel Blu” prodotto e realizzato da una giovane troupe di professionisti romani e partenopei che avvalendosi della collaborazione della Commissione Cinematografica hanno scelto location, artigiani del luogo e la ristorazione locale per i quattro giorni di lavori realizzati a Fiumicino. Protagonista del cortometraggio è l’attore Giorgio Colangeli.

La Film Commission, a cura dell’Acis, si ritiene soddisfatta per essere riuscita nel suo principale obiettivo di far conoscere il territorio rendendolo produttivo da un punto di vista commerciale e turistico. Nei prossimi mesi la Commissione Cinematografica ha già in cantiere collaborazioni importanti per ulteriori progetti cinematografici che vedranno protagonista Fiumicino e le peculiari caratterizzazioni turistiche e ambientali del luogo.

