Zanin: “Usare i fondi del Next Generation EU per costruire nuove scuole a Fiumicino”

Fiumicino – “Purtroppo anche quest’anno dobbiamo lamentare l’assenza di strutture scolastiche di secondo grado all’interno del nostro territorio. Mancanza che ogni anno si fa sempre più pesante in conseguenza dell’aumento della popolazione. Un’assenza che va a pesare sulle nuove generazione e sulla costruzione del tessuto sociale giovanile, vista la mancanza di punti di aggregazione per ragazzi che rende la scuola l’unico punto di incontro nel nostro territorio”.

E’ quanto si legge in una nota a firma di, Andrea Zanin, Segretario Giovani Democratici di Fiumicino, che prosegue: “È quindi necessario intervenire per far si che i nostri ragazzi abbiamo delle strutture adatte che non siano solo un luogo di educazione ma anche un luogo di unione e di scambio con i propri coetanei. A ciò si aggiungono le spiacevoli circostanze in cui i genitori e gli alunni si vedono costretti a scegliere il percorso di studi, dettate da necessità quali la vicinanza e la disponibilità di mezzi.

La scelta dell’istituto scolastico deve essere fatta in base alla volontà del ragazzo o della ragazza e non in base al numero massimo di studenti che si possono accogliere. Di ieri la notizia sui giornali di alcune domande di iscrizione rigettate dalle scuole scelte per la mancanza di posti disponibili seguendo il criterio della territorialità (leggi qui), confermando così lo stato di incertezza e abbandono in cui noi giovani ci ritroviamo.

La politica si deve far seriamente carico delle necessità degli studenti, per questo raccomandiamo l’utilizzo dei fondi messi a disposizione dal ‘Next Generation EU’ per costruire nuovi plessi scolastici. La nostra giovanile si impegnerà nel portare avanti questo tema all’interno del nostro partito affinché ogni ragazzo/a possa essere libero di scegliere”.

