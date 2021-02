Il Papa incontra la Samp: “Il calcio è una strada di vita e di santità”

Città del Vaticano – “Vorrei soltanto dirvi che sono contento, e dirvi che lo sport, e anche il calcio, è una strada di vita, di maturità, e di santità. Si può andare avanti. Ma mai si può andare avanti da soli, sempre in squadra, sempre in squadra, questo è importante”.

E’ un incontro breve ma ricco di emozioni quello che Papa Francesco ha concesso, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico, in Vaticano, la delegazione della Sampdoria, che domani alle 15 giocherà allo Stadio Olimpico contro la Lazio. Presenti, tra gli altri, il presidente Massimo Ferrero che ha omaggiato il Pontefice di una maglia blucerchiata e di un gagliardetto commemorativo dell’incontro.

“Non ho preparato alcun discorso”, ha detto il Pontefice parlando a braccio, aggiungendo: “Due cose sottolineo, questa è la prima: tutto si fa in squadra. Le vittorie più belle sono quelle della squadra. Da noi, al giocatore di calcio che gioca per sé stesso, diciamo che ‘si mangia il pallone’: prende il pallone per sé e non guarda gli altri. No. Sempre squadra. La seconda cosa: non perdere l’amatoriale, cioè lo sport amatoriale, lo sport che nasce proprio dalla vocazione di farlo. Gli altri interessi sono secondari, l’importante è che sempre rimanga l’amatoriale. Vi auguro tutto questo. Pregherò per voi, e vi chiedo di pregare per me”.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie sul Papa e Vaticano