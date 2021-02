Fontana posta centrale di Ostia, M5S: “Una commissione ad hoc per la salvaguardia del bene storico”

Ostia – “Questa Amministrazione ha mostrato più volte, come ha a cuore i simboli del territorio, che ne rappresentano soprattutto la sua storia. Un’Amministrazione sempre attenta a queste tematiche, basti pensare alla ristrutturazione della Fontana dello Zodiaco, all’interessamento verso gli scavi della Villa di Dragona, la collaborazione con il parco archeologico, l’istallazione di nuova illuminazione al borgo di Ostia Antica e tanti altri importanti interventi, scaturiti da atti presentati da noi in consiglio”. Così, in una nota, il gruppo M5S del Municipio Roma X.

“Siamo consapevoli che ad oggi, – prosegue la nota – la fontana della posta centrale di Ostia, sita all’interno di uno dei palazzi storici e simbolo della nostra storia, versa in uno stato di trascuratezza che non dà giustizia al territorio. Oggi in aula su un documento dell’opposizione ci siamo dovuti astenere nell’espressione del nostro voto, circa la fontana stessa, ma solo perché abbiamo ritenuto che la problematica non possa essere sbrigata con un semplice documento.

Vogliamo, approfondire e vederci chiaro, ed è per questo che convocheremo prestissimo una commissione ‘ad hoc’, invitando tutti gli attori responsabili, Poste S.p.A. come proprietario e tutti gli altri enti responsabili, per la salvaguardia del bene storico.

Al momento, da quanto abbiamo appreso, sono in atto lavori di ristrutturazione del palazzo, ma non si sa precisamente se riguardano anche la fontana, e se siano previsti o meno interventi. Una commissione, potrebbe acquisire maggiori informazioni, anche su costi e tempi e dare risposte concrete alla cittadinanza attraverso dati alla mano”.

“Come amministrazione – conclude il gruppo M5S – vogliamo collaborare, nonostante non abbiamo diretta competenza, ma come abbiamo sempre sostenuto, l’unica cosa che conta è giungere alla riqualificazione per vedere tornare a splendere e funzionare la fontana, come in passato”.

