Dramma a via Passo Buole: la città di Fiumicino in lutto spegne i social

Fiumicino – E’ una comunità ancora scossa quella di Fiumicino, segnata nelle scorse ore da una tragedia che ha sconvolto tutti i residenti delle quattordici località che compongono la cittadina aeroportuale. La drammatica morte di un adolescente a via Passo Buole, avvenuta nella tarda mattinata del 2 marzo (leggi qui), ha spinto i fiumicinesi a fermarsi e a riflettere.

E mentre gli agenti di Polizia di Stato del Commissariato di Fiumicino proseguono il loro lavoro per capire come ciò sia potuto accadere, il mondo del web di unisce al dolore che ha colpito i famigliari decidendo di spegnere alcuni tra i principali gruppi Facebook territoriali. Di comune accordo, e supportati dagli utenti, gli amministratori hanno chiuso e/o silenziato queste piazze virtuali, in segno di rispetto e vicinanza.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino