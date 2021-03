Marotta e Galliani ricoverati in ospedale per Covid

Milano – Due grandi manager del calcio italiano sono in ospedale. Stanno lottando contro il Covid e il mondo del pallone è in ansia per loro.

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, e Adriano Galliani amministratore delegato del Monza. Entrambi i protagonisti dei campi verdi milanesi sono tra coloro che in Lombardia stanno affrontando questa piaga sociale. Marotta è positivo al Covid dal 25 febbraio scorso ed è ricoverato all’Humanitas di Rozzano. E’ in osservazione e le sue condizioni di salute sono in miglioramento. Dopo il derby con il Milan, il dirigente nerazzurro si era recato a Roma con una piccola delegazione dirigenziale composta da Alessandro Antonello e l’avvocato Angelo Capellini (positivi anch’essi al tampone). Anche Adriano Galliani con loro. Insieme per partecipare alle elezioni presidenziali in Federcalcio, che hanno visto riconfermarsi Gabriele Gravina (leggi qui). Probabilmente l’ex dirigente rossonero ha contratto il coronavirus proprio in questa circostanza.

Il giorno dopo la positività riscontrata di Marotta, anche Galliani è stato trovato positivo al Covid. Dopo un isolamento fiduciario di due settimane, domenica sera è stato trasferito al San Raffaele, seguito dal Dott. Zangrillo. Attualmente sono costanti i miglioramenti, risponde bene alle terapie.

Numerose per entrambi le testimonianze di affetto dagli amici e dai tifosi.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport