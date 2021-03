Fiumicino, Feola (FdI): “La svendita di Alitalia è inaccettabile”

Fiumicino – “Da cittadino nato e cresciuto nel nostro comune, non posso che osservare con apprensione l’attuale situazione della nostra compagnia di bandiera”. È quanto ha fatto sapere in una nota Roberto Feola, presidente del circolo territoriale di Fratelli d’Italia-Patria e Libertà di Fiumicino.

“Il Governo, nella fattispecie il ministro leghista Giorgetti, non ha saputo difatti trovare una soluzione idonea che potesse evitare gli ormai inevitabili licenziamenti che colpiranno Alitalia. Questo anche grazie – ha proseguito Feola – ad annali politiche di sciacallaggio sulla nostra compagnia di bandiera che adesso vedrà anche, tra i vari cambiamenti e le varie svendite, il dimezzamento della sua flotta”.

“Grazie a tutto questo molte famiglie del nostro territorio subiranno, oltre alle difficoltà dovute alla crisi sanitaria ed economica che sta colpendo la nostra nazione, un ennesimo colpo fatale. Posso però assicurare – ha concluso Feola – a queste famiglie che il circolo di Fratelli d’Italia, di cui sono presidente, ed il sottoscritto saranno al fianco di quelle famiglie e le sosterranno appoggiandone in pieno le future proteste”.

