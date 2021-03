Riparte l’hub dell’aeroporto di Fiumicino: centinaia in fila per il vaccino AstraZeneca

Fiumicino – Dopo il via libera di Ema e Aifa al vaccino di AstraZeneca (leggi qui), riparte il grande hub vaccinale dell’aeroporto di Fiumicino. Tra i primi a ricevere le somministrazioni sono stati alcuni agenti della polizia di Roma Capitale. Già alle 14, un’ora prima della ripresa ufficiale della vaccinazione con AstraZeneca, c’erano circa 300 persone in attesa di ricevere la dose nella grande struttura, operativa dallo scorso 11 febbraio, che riapre dopo lo stop di martedì pomeriggio scorso (leggi qui).

Tra le persone in fila, accolte dal personale della Croce Rossa per le operazioni preliminari, ci sono agenti della polizia di Roma Capitale, carabinieri, militari della guardia costiera. Altre persone prenotate arriveranno nelle prossime ore. Davanti all’hub si sono presentate anche persone che avevano la prenotazione martedì scorso e che cercano di essere recuperate per la vaccinazione già da oggi.

L’hub di Fiumicino riparte dalla quota di 34.150 vaccinazioni. “Sono emozionato, è una ripresa importante – riferisce una delle persone in fila, che hanno avevano già la prenotazione da tempo per il pomeriggio di oggi – senza esitazione sono in attesa con gli altri. È importante fidarsi della scienza per uscire prima possibile da questo incubo e tornare ad una vita si spera quanto prima normale”. “Un po’ di pensieri lì ho avuti in questi giorni durante la sospensione di AstraZeneca ma oggi sono qui: non ho alcun dubbio sulla validità del vaccino; è una ripartenza fondamentale per la nostra campagna vaccinale complessiva italiana, confidando si riesca al più presto a sconfiggere questo maledetto virus, che tanto dolore porta ancora”. (fonte Ansa)

