Crisi Alitalia, De Santis (Pd): “Serve un piano di rilancio, non una micro-compagnia”

Ostia – “Per un territorio che vive in simbiosi con le attività dell’aeroporto di Fiumicino sapere che Alitalia sarà ridotta ad una ‘micro-compagnia’, lasciando migliaia di lavoratori a terra, ci preoccupa enormemente. Perché gran parte di quelle lavoratrici e di quei lavoratori vivono nel nostro Municipio e sono il volano del suo indotto. Perché non esiste turismo senza una compagnia aerea che lo sviluppi”. Così, in una nota, il segretario del Partito democratico del X Municipio Flavio De Santis.

“Il piano di Ita – spiega De Santis – va rivisto: tutti i competitors stanno avanzando in vista della ripresa e della stagione estiva, mentre il nostro Paese sta decretando la fine del trasporto aereo ‘made in Italy’ lasciando campo libero ad altri soggetti. Un’occasione persa che genererà migliaia di esuberi. Per questo, come Partito democratico del X Municipio ci stiamo mobilitando già da tempo con iniziative territoriali e la richiesta al Pd nazionale di costituire un coordinamento permanente che coinvolga tutte le articolazioni del partito, per formulare una proposta sulla nuova Alitalia che preveda un reale rilancio e non un ulteriore ridimensionamento che il mercato non ci perdonerà. Per il volume di traffico che si prospetta, una piccola compagnia è destinata a morire. Serve un atto di forza per affrontare le sfide future e in quest’ottica va visto il piano di Ita”.

“Saremo presenti al presidio dei lavoratori di venerdì prossimo presso l’aeroporto di Fiumicino, per sostenere la loro battaglia ed unirci al coro di dissenso che sta crescendo attorno alla costituzione della nuova Alitalia”, conclude De Santis.

