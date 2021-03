Chiude Auchan, il Comitato Parco Leonardo: “Il nostro grazie a tutti i lavoratori”

Fiumicino – “Abbiamo portato un enorme grazie a tutti i lavoratori che ci hanno assistito con professionalità e dedizione in questi lunghi anni insieme” – a parlare è il Comitato Parco Leonardo che in un comunicato stampa ha voluto ringraziare lavoratrici e lavoratori dell’Auchan che oggi ha cessato la propria attività .

“Un supermercato non è solo un punto vendita di prodotti, ma una piccola comunità di persone che convive e fornisce servizi indispensabili per il benessere della collettività. Molti di loro sono di famiglia, volti noti della nostra quotidianità, a loro va tutto il nostro supporto in uno dei momenti storici più problematici.

Abbiamo preparato una lettera per gli eventuali nuovi proprietari, affinché facciano tutto il possibile per ridare serenità ai dipendenti ed alle loro famiglie.

Essere una comunità coesa passa anche da momenti di condivisione come questi.

Un grande abbraccio a tutti voi, grazie per i sorrisi e la pazienza dimostrata anche con chi ha sempre criticato ingiustamente il vostro lavoro ed oggi si trova senza un servizio fondamentale per Parco Leonardo.

Ricordiamoci che siamo tutte persone, non numeri e la dignità ed il lavoro vanno tutelati.

Oggi è un giorno che rimarrà impresso nella memoria di tutti noi residenti di Parco Leonardo e come comitato di quartiere siamo attivi nelle politiche politiche di riqualificazione urbana quanto in quelle sociali.

Il lavoro, in questo momento, deve essere baluardo di civiltà e prerogativa di qualunque ente locale e privato.

Per questo non ci sottrarremo all’impegno morale che ci siamo dati, continueremo ad insistere affinché vengano chiarite le dinamiche aziendali con un dialogo constate e costruttivo.

Siamo noi residenti i primi consumatori e chiediamo solo che i nostri concittadini possano avere almeno un’altra possibilità”.

