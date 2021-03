Fiumicino – E’ allarme discariche abusive a due passi dall’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro. A segnalarle al Faroonline.it un residente della zona che ha documentato la situazione con una serie di immagini eloquenti.

Lungo la continuazione di via della Torre di Palidoro, infatti, a ridosso della strada, mucchi di rifiuti sono accatastati tra l’erba alta e le sterpaglie. Non solo semplici sacchetti di immondizia abbandonati dai soliti incivili, ma anche vasi per fiori, mobili, un materasso, scarti edili, copertoni, vecchi elettrodomestici e giochi per bambini.

“Assurdo che la zona continui ad essere in questo stato – afferma il cittadino – si trova a ridosso degli argini dove scorrono i canali con l’acqua per annaffiare le piantagioni dei campi! Tenere quei cumuli di immondizia significa mettere a rischio non solo la salute delle persone ma anche degli animali che vivono in quell’area”.

