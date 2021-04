Fiamme sulla Roma-Lido: passeggeri in fuga, linea interrotta fra Piramide e Acilia – VIDEO

Ostia - Dalle ore 13 circa di oggi, 2 aprile, la linea Roma-Lido è interrotta nel tratto compreso fra Piramide e Acilia a causa di un guasto tecnico che ha provocato fumo e fiamme all'altezza della stazione di Tor di Valle. Il servizio è invece rallentato fra Acilia e Cristoforo Colombo.

Secondo i testimoni, i cavi di alimentazione del treno si sarebbero staccati, generando fumo, scintille e piccole fiammate sulla parte superiore del vagone. Come si vede nelle immagini diffuse dalla nota pagina satirica Welcome To Favelas su Instagram, gli utenti, spaventati, hanno evacuato il treno, riversandosi sui binari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Welcome To Favelas (@welcometofavelas__)

Atac, dal canto suo, ha fatto sapere che sono in corso accertamenti sulla natura del guasto tecnico e di aver avviato il servizio bus sostitutivo fra Eur Magliana e Acilia.

#info #atac - ferrovia regionale Roma-Lido - interruzione Piramide<->Acilia causa guasto tecnico e verifica dell'infrastruttura. Servizio bus Eur Magliana<->Acilia. Servizio attivo con rallentamenti Acilia<->Colombo. Tra Piramide ed Eur Magliana utilizzare metro B #Roma — infoatac +😷= (@InfoAtac) April 2, 2021

Il Faro online - Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio