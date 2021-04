Ankara – I vertici dell’Unione Europa vanno in Turchia ma Erdogan non ha fatto accomodare la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, mentre lui e il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, prendevano posto su due poltrone con le rispettive bandiere alle spalle (leggi qui). Uno sgarbo anche istituzionale (visto che von der Leyen ricopre un ruolo più importante rispetto a Michel) che non è passato inosservato ai frequentatori dei social che si sono sbizzarriti nella creazione di meme e vignette satiriche. Il tutto mentre il premier Draghi diceva pubblicamente che Erdogan è “un dittatore di cui si ha bisogno” (leggi qui). Nel frattempo arrivano le scuse del presidente Michel: “Sono dispiaciuto profondamente, sono cosciente che quelle sono immagini brutali e scioccanti. Al di là della questione del protocollo mi rammarico per l’immagine data di un disprezzo verso la presidente della Commissione e delle donne in generale”.

